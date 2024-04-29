Париж, 29 апреля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Задержанного по делу о домогательствах французского актёра Жерара Депардье выпустили из-под стражи. Об этом стало известно вечером 29 апреля от его адвоката Кристиана Сен-Пале.

IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press Актёр Жерар Депардье

«Депардье более не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи», — процитировал телеканал BFMTV слова защитника артиста.

Французские полицейские поместили Депардье под стражу для проведения допроса по двум обвинениям в сексуальных домогательствах. Актёра собирались допросить в связи с обвинениями в сексуальном насилии, которые ранее выдвинули в его отношении две женщины, в частности, во время съёмок фильмов «Маг и сиамцы» в 2018 году и «Зелёные ставни» в 2021 году. Участвовавшая в съёмках «ставень» художник-постановщик в феврале обвинила артиста в сексуальном насилии и домогательствах.

Актриса Элен Даррас обвиняла Депардье в домогательствах во время съёмок фильма «Диско» в 2007 году, но в январе французская прокуратура прекратила судебные разбирательства по её жалобе. Перед этим 50 деятелей культуры Франции вступились за Депардье, поддержав его и заявив о полной уверенности в его невиновности.