Херсон, 29 апреля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Украинские военные стали имитировать минирование домов в Херсоне, вынуждая людей покинуть их, рассказали 29 апреля в подпольной организации «Русский Херсон».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Похоже на то, что происходит имитация минирования многоквартирных домов, а жителей тем самим подталкивают к выселению из своих квартир», — заявил один из членов подполья в видеозаписи, которую разместил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По данным подполья, украинские военные заселяются в многоэтажки Днепровского района и занимают преимущественно верхние этажи, где оборудуют огневые позиции. При этом на нижних этажах продолжают находиться мирные жители.

Как сообщало 29 апреля ИА Регнум, российские военные с помощью членов подпольной организации «Русский Херсон» уничтожили группу операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра. Подполье также подтвердило данные о том, что украинские военные размещаются в жилых домах, прикрываясь мирными жителями.

В том же месяце подполье в Херсоне сообщило, что получило через соратников в ВСУ и начало использовать вооружение НАТО. Речь шла о гранатомётах и стрелковом оружии.