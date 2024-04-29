Берлин, 29 апреля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Полузащитника сборной Марокко Аймена Баркока, выступающего на правах аренды за «Герту», избили в берлинском баре, сообщили 29 апреля в футбольном клубе.

IMAGO/Michael Taeger/ www. imago-images.de /Global Look Press Футболист Аймен Баркок

«Аймен Баркок подвергся физическому нападению в берлинском баре <…> и был госпитализирован с травмами лица», — рассказали в немецком футбольном клубе «Герта».

Полузащитника избили в баре в ночь на 28 апреля. Пострадавшего успешно прооперировали, однако, как сообщили в клубе, 25-летний футболист пока не сможет выйти на поле.

В футбольном клубе Аймену пожелали скорейшего выздоровления.

Издание Bild сообщило, что футболиста жестоко избили в одном из берлинских ночных клубов в районе Митте. Игроку сломали нос и скуловую кость. Спортсмен теперь рискует пропустить остаток сезона.

Немецкий футболист марокканского происхождения, полузащитник клуба «Майнц 05» и сборной Марокко Аймен Баркок выступает на правах аренды за берлинскую «Герту». В немецкий клуб он перешёл в январе.

Аймен родился во Франкфурте и с детства занимался футболом. В 2016 году он подписал первый профессиональный контракт. В том же году футболист дебютировал в Бундеслиге в поединке против бременского «Вердера», выйдя на поле на замену. Спустя 15 минут он забил свой дебютный гол, ставший победным и принёсший «Айнтрахту» три очка.

На счету полузащитника 18 игр и один гол за сборную Марокко.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года троих бывших футболистов задержали за драку возле одного из баров в Москве. Задержанными оказались экс-нападающий «Торпедо» Даниил Либерман, бывший полузащитник нескольких футбольных команд Никита Кравченко и Шерали Акобиров. Молодые люди отдыхали в баре, после чего вышли на улицу, где к ним подошёл мужчина, с которым у них завязался конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. В результате мужчина, с которым у футболистов завязалась драка, попал в больницу с серьёзными травмами.