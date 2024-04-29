Казань, 29 апреля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Команда казанского клуба «Динамо» победила в пятом матче финальной серии плей-офф женского чемпионата России по волейболу команду калининградского «Локомотива» и седьмой раз стала чемпионом. Игра прошла 29 апреля в Казани.

Пресс-служба казанского «Динамо»

Казанские волейболистки победили в этой игре со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18). «Динамо» одерживало верх трижды в финальной серии, «Локомотив» выиграл две игры. Калининградская команда стала серебряным призёром.

Девушки из казанского «Динамо» впервые стали чемпионами после победы в 2020 году. Кроме того, клуб получал чемпионский кубок в женском чемпионате по волейболу пять раз подряд с 2011 по 2015 годы.

Калининградский «Локомотив» становился чемпионом в 2021 и 2022 годах, а также вице-чемпионом в 2019, 2020 и 2023 годах.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Казань также ушёл Кубок России по волейболу в соревнованиях среди мужчин. Трофей 12-й раз завоевала казанская команда «Зенит», победив московский «Динамо».