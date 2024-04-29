Москва, 29 апреля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Водитель маршрутного такси в Московской области ударил по лицу школьника в ходе конфликта из-за оплаты проезда, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ

Уточняется, что ранее из сообщений в социальных сетях стало известно, что водитель автобуса ударил школьника в ходе конфликта из-за оплаты проезда, так как терминал оплаты проезда был неисправен. После этого водитель потребовал от подростка заплатить за проезд наличными или переводом, однако у несовершеннолетнего пассажира такой возможности не было.

СК в Подмосковье организовал доследственную проверку, добавили в ведомстве.

«Глава Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. возбудить по данному факту уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — проинформировали в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта водитель автобуса в городе Балашове в Саратовской области напал на подростка из-за неоплаты проезда. Несовершеннолетний не смог расплатиться транспортной картой из-за несработавшего терминала и вышел из автобуса, где мужчина нанёс ему телесные повреждения.

Житель Набережных Челнов избил 13-летнего мальчика, игравшего возле его машины. Мужчина услышал сработавшую сигнализацию машины и увидел возле автомобиля школьника, после чего схватил подростка, повалил на скамейку и несколько раз ударил, а затем швырнул на землю. Семья пострадавшего ребёнка обратилась в полицию.