Москва, 29 апреля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Расследование в трагедии в Катыни 1940 года, когда расстреляли тысячи польских офицеров и солдат, вряд ли было объективным. Такое мнение высказал бывший генпрокурор России Юрий Скуратов, занимавший этот пост до 2000 года.

Польские военнопленные под конвоем Красной армии

«Не знаю, что послужило толчком к новому расследованию после моего ухода. Но у меня есть большие сомнения, что это расследование носило объективный характер. Было наверняка какое-то политическое решение», ― отметил в интервью аналитическому центру ТАСС Скуратов.

Он добавил, что в период его пребывания в должности генпрокурора (с октября 1995 года) «катынское дело» не расследовали. По его словам, первоначально были заявления первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва, который передал полякам копии каких-то политических документов. Затем в 1993 году было заявление первого президента России Бориса Ельцина.

По словам бывшего генпрокурора, польские правоохранительные органы обратились к российской стороне с просьбой поучаствовать в расследовании. Москва согласилась, но с условием параллельного расследования по делу о геноциде в 1920 году, когда погибли, а по сути, были убиты 60 тысяч красноармейцев, попавших в плен на территории Польши. Однако, указал Скуратов, после этого польская сторона взяла паузу и замолчала.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле–мае 1940 года в Катынском лесу в 18 км к западу от Смоленска расстреляли 4 тысячи 421 польских офицеров, депортированных на территорию Советского Союза. Здесь же захоронили их останки.

Жители Смоленска установили на месте трагедии памятный камень. В 2000 году там создали первый в России международный мемориальный комплекс-памятник жертвам тоталитарных репрессий «Катынь». Рядом с захоронениями поляков в мемориальном комплексе покоится прах почти 10 тысяч репрессированных советских граждан.