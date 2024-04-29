Москва, 29 апреля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров рассказал, как в своё время помог главе киевского режима Владимиру Зеленскому построить карьеру на российском телевидении.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Владимир Зеленский

«Ему [Владимиру Зеленскому] хотелось больше пространство охватить, <…> хотелось покорить российский шоу-бизнес. Я убедил руководство телевидения взять его соведущим», — заявил артист в эфире телепрограммы «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

По словам Киркорова, он использовал связи и влияние, чтобы «по блату» устроить Зеленского, на тот момент обычного юмориста, в качестве ведущего одной из программ. Артист также рассказал, что когда-то они с Зеленским дружили.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Киркоров рассказал, что в последний раз встречался с Зеленским в 2015 году, когда тот ещё был шоуменом. По словам певца, он увидел Зеленского в торговом молле в Майами. При встрече, как заявил Киркоров, будущий глава киевского режима отвёл глаза.

При этом Киркоров рассказывал, что познакомился в Зеленским в начале нулевых, когда приезжал на съёмки «95-го квартала» в Киев. Тогда, по словам артиста, он предложил украинскому комику стать соведущим в программе «Фактор А». Более того, Киркоров бесплатно предоставлял украинскому комику квартиру в Филипповском переулке.

В январе 2023 года исполнитель заявил, что пожалел о совместных съемках с Зеленским в фильме «Любовь в большом городе».