Москва, 29 апреля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В Москве задержали двух мужчин, занимавшихся частным извозом и грабивших пассажиров. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Кадр из видео

В качестве жертв злоумышленники подыскивали пьяных людей на автостанции «Новоясеневской», после чего предлагали их подвезти. Потерпевшие рассказали, что таксисты во время поездки угощали их водой из бутылки, после чего клиенты засыпали.

«Затем, осознавая факт отсутствия сопротивления, фигуранты переводили с принадлежащих потерпевшим мобильных телефонов денежные средства на счёт одного из них», ― сообщило надзорное ведомство в Telegram-канале

Кроме того, один из сообщников украл у спящего пассажира деньги. Всего от действий двух жителей столичного региона, в возрасте 38 и 44 лет, пострадали четверо граждан.

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Подозреваемых арестовали. Правоохранители проверят их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве таксист изнасиловал 24-летнюю пассажирку. Инцидент произошёл в ночь на 21 апреля. 47-летний таксист напал на девушку-пассажирку прямо в машине. После случившегося пострадавшая обратилась в полицию.

Подозреваемого оперативно установили и задержали. Им оказался житель Ростовской области Мурад М. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

20 февраля стало известно, что в Москве таксист напал на 22-летнюю девушку, которая ночью ехала в его автомобиле и уснула. Мужчина сначала попытался задушить потерпевшую, несколько раз укусил её, а после изнасиловал.

В Москве в конце прошлого года таксисту пришлось успокаивать буйного пассажира с помощью травматического оружия. По словам водителя, пассажир устроил дебош в машине, нецензурно выражался. Тогда шофёр брызнул ему в лицо дезодорант, но стрелять ещё не решался. Однако обидчик продолжил приближаться к таксисту, и последний выстрелил в его сторону. Пассажир испугался и убежал.