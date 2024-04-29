Москва, 29 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Главой офиса Всемирной организации здравоохранения в России стал Батыр Бердыклычев, он уже прибыл в страну и приступил к исполнению обязанностей, сообщил канал RT.

IMAGO/Global Look Press

«Батыр Бердыклычев приступил к обязанностям представителя ВОЗ в Российской Федерации», — сообщили 29 апреля в российском офисе ВОЗ.

До назначения главой офиса ВОЗ в России Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро организации, а также возглавлял офисы ВОЗ в Белоруссии и Турции. На новом посту он сменил Мелиту Вуйнович, которая завершила миссию в начале 2024 года. Временно обязанности главы отделения ВОЗ в России исполняла спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро организации в России Бахтыгуль Каррыева.

Как сообщало ИА Регнум, в январе на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе участники обсудили неизвестную смертоносную «болезнь Х». После этого в СМИ стали писать о том, что ВОЗ якобы объявила об угрозе новой пандемии, которая может начаться в мае 2024 года. В свою очередь Роспотребнадзор провёл консультации с представителями Министерства иностранных дел России и ВОЗ. В ведомстве подчеркнули, что интерпретации заявлений ВОЗ о якобы имеющей место угрозе новой пандемии неверны.