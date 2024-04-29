Мадрид, 29 апреля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес решил не покидать пост, несмотря на решение суда начать следственные действия в отношении его супруги Бегоньи Гомес, сообщила газета El Mundo.

IMAGO/Alberto Gardin/Global Look Press Премьер-министр Испании Педро Санчес

«Я решил продолжать исполнять свои обязанности с ещё большей силой», — заявил политик.

Сенчес добавил, что «клеветническая» кампания не прекратится, однако они с женой уверены, что справятся с нападками. Он также поблагодарил всех за проявление солидарности и сочувствия.

Премьер принял это решение после пяти дней размышлений. Реакция на его решение не заставила себя долго ждать. Иоланда Диас, лидер левой партии Sumar, заявила, что размышления очень важны. Политик Пачи Лопес отметил, что с позицией Санчеса демократия побеждает, а Хосе Мануэль Альбарес добавил, что счастлив, потому что клевета не восторжествовала. При этом политики от оппозиции назвали действия Санчеса самым абсолютным бесстыдством, отметив, что премьер хочет лишь власти без контроля и противовесов.

О начале расследования в отношении супруги премьер-министра Испании Бегоньи Гомес стало известно 24 апреля. Её заподозрили в использовании связей и коррупции в бизнесе. Жалоба на супругу премьера Испании поступила от синдиката «Чистые руки». Там, однако, признали, что выдвинутые против Гомес обвинения основаны на публикациях в СМИ. Прокуратура Мадрида, в свою очередь, попросила прекратить расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года спикер канадского парламента Энтони Рота принял решение уйти с поста после скандала с приглашением в федеральный законодательный орган 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Политик выразил сожаление и взял всю ответственность за произошедшее на себя.

Председатель совета директоров британской вещательной корпорации «Би-би-си» Ричард Шарп в апреле 2023 года подал в отставку на фоне коррупционного скандала с бывшим премьер-министром королевства Борисом Джонсоном. Местные СМИ сообщали, что председатель «Би-би-си» помог бывшему премьер-министру получить гарантию по кредиту, а сам Джонсон позже рекомендовал этого самого Шарпа на роль председателя вещательной корпорации.