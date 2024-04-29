Приморский край, 29 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Медведь и амурский тигр погибли в Приморском крае. Мёртвых животных нашли на территории Национального парка «Бикин». Об этом 29 апреля сообщил центр «Амурский тигр» в Telegram-канале.

Кадр из видео

Медведя придавило рухнувшей опорой ЛЭП. Амурский тигр погиб, попав под напряжение в результате обрыва провода.

Инспекторы охотнадзора осмотрели место ЧП.

Погибших животных направят на экспертизу, где установят причины их смерти.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 января в Хабаровском крае на дороге нашли самку амурского тигра, сбитую машиной. Животное увезли в реабилитационный центр. Спустя два дня тигрица умерла.

Прокуратура Приморского края в конце января сообщила, что в Пожарском районе в лесу возле села Ясеневый нашли фрагменты тела пятилетнего амурского тигра. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о незаконной добыче ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу России (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ).