Амстердам, 29 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Турция поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, сообщила 29 апреля нидерландская радиостанция BNR, ссылаясь на источники.

IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press Марк Рютте

«Это подтвердили дипломаты в Брюсселе и самой Турции», — говорится в сообщении.

По информации издания, Рютте получил поддержку от 29 стран, входящих в Североатлантический альянс. Для избрания на пост генсека требуется единогласное решение, пока о поддержке кандидата не заявили в Венгрии, Словакии и Румынии.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля стало известно, что Рютте заручился поддержкой 28 стран альянса. В течение последних десяти дней его избрание согласовали три страны.

При этом президент Румынии Клаус Йоханнис в марте заявил, что также собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека НАТО. Он считает, что в течение двух президентских сроков хорошо изучил проблемы альянса. Окончательное решение о том, кто станет новым главой этого блока, примут на саммите в Вашингтоне, запланированном на 9–11 июля.