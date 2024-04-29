* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Минск, 29 апреля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Белоруссии признало белорусское отделение немецкой медиагруппы Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) экстремистским формированием. Информацию об этом опубликовали на сайте правоохранительного ведомства.

Monika Skolimowska/Global Look Press

Как следует из обновлённого перечня организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, «DW Беларусь» внесли 29 апреля 2024 года в экстремистский список под номером 198.

«Группа граждан из числа создателей, администраторов и иных участников интернет-ресурсов под общим названием «DW Беларусь» осуществляет экстремистскую деятельность», ― добавили в МВД.

Решением министерства деятельность в стране «DW Беларусь» запретили. Также запретили логотип в виде двух латинских букв D и W на фоне кругов синего и белого цветов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта прошлого года Роскомнадзор заблокировал сайт Deutsche Welle за систематическое распространение фейков о российской спецоперации на Украине. Позднее в том же месяце Минюст сообщил, что включил немецкую государственную радиостанцию, зарегистрированную в германском Бонне, в список СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента.

Решение в ведомстве приняли на основании документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти.

В марте прошлого года в Белоруссии признали «Брестскую газету» экстремистским формированием. Деятельность этого интернет-издания в стране запретили по решению комитета госбезопасности. В МВД республики уточнили, что в экстремизме обвинили «группу граждан», в том числе соучредителя, главного редактора и иных лиц из числа сотрудников ООО «Брестская газета».

В декабре 2021 года по решению прокуратуры Брестской области доступ к интернет-версии «Брестской газеты» заблокировали на полгода из-за публикации экстремистских материалов, в которых разжигались вражда и рознь по идеологическим и политическим мотивам.