Москва, 29 апреля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Россия ответила США на конфискацию замороженных активов. Как 29 апреля заявили в Китае, теперь США попадут в безвыходное положение и останутся «без пути к отступлению».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской «дочки» конгломерата», — отметило китайское издание Sohu.

Как заявили авторы статьи, Вашингтон просчитался, потому что с Москвой, в отличие от Токио, «надо обходиться по-хорошему».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 апреля принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на $439,5 млн. Российский банк также просил взыскать с JPMorgan 200 000 руб. судебных расходов по оплате госпошлины, что суд также удовлетворил. JPMorgan Chase Bank запретили инициировать и продолжать судебное разбирательство против ВТБ за пределами России.

Как сообщало ИА Регнум, ЕС и страны G7 заморозили российские активы на сумму около €300 млрд в рамках санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. На слушаниях нижняя палата также проголосовала за выделение Киеву помощи в размере $61 млрд долларов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Вашингтона воровством с целью финансировать теракты киевского режима против России. Сенатор Екатерина Алтабаева отметила, что решение США открывает «ящик Пандоры» и подрывает отношения двух стран. Она заверила, что конфискация суверенных российских активов американскими властями непременно повлечёт за собой ответные меры со стороны России.

В Москве неоднократно заявляли, что решение об использовании российских суверенных активов нарушит все правила и нормы международного права. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 марта предупредил, что европейские страны, которые решат использовать замороженные российские активы, столкнутся с многолетними судебными преследованиями. Он подчеркнул, что в Европе хорошо понимают, какой имиджевый и экономический ущерб нанесут себе те страны, которые нарушат неприкосновенность чужой собственности.