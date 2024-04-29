Москва, 29 апреля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Зоя Зелинская ушла из жизни в возрасте 94 лет. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Московского академического театра сатиры, в котором она прослужила 70 лет.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Зоя Зелинская

«Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская», — проинформировали в театре.

В учреждении выразили глубокие соболезнования родным и близким актрисы. О месте и дате прощания с Зелинской объявят позднее.

Зелинская родилась 8 декабря 1929 года в Москве и окончила ГИТИС в 1954 году, после чего пришла в Театр сатиры. Она сыграла роли в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?», «Трёхгрошовая опера», «Самоубийца», «Идеальный муж» и многих других.

Также много работала в кино, в котором дебютировала в 1956 году в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Всего на счету актрисы 35 ролей в фильмах и сериалах. Кроме того, сыграла роль пани Терезы в популярной телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев» (1968–1980). В последние годы Зелинская занималась преподаванием и озвучиванием фильмов.