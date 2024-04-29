Астана, 29 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана обратил в доход государства 40 млрд тенге (более 90 млн долларов) незаконно приобретённых олигархами активов. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе правительства республики.

National Bank of Kazakhstan

Из этой суммы более 38 млрд тенге составляют денежные средства. Оставшееся — бизнес-центр, расположенный в столице республики.

«Возвращённые средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков», ― сообщило правительство в Telegram-канале.

Кроме того, комиссия одобрила подписание инвестиционных соглашений на сумму 7 млрд тенге, в рамках которых лица, попавшие под действие закона о возврате активов, построят два инфраструктурных объекта в Астане и Чимкенте.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратура 28 марта подала иск против холдинга «Макфа». Ведомство намерено обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. Позднее по иску Генпрокуратуры судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Общая сумма арестованных активов составляет беспрецедентную сумму — 100 трлн рублей. Арест также наложили на многочисленные акции аффилированных компаний — «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

В середине апреля стало известно, что судебные приставы намерены изъять в доход государства у осуждённого экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина торговую галерею «Модные сезоны» и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном Ряду. ФССП уже выставила такие требования. Ранее государству передали нефтяные активы Хотина.