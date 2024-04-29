Москва, 29 апреля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов убеждён, что дело об убийстве в 1995 году тележурналиста Владислава Листьева всё ещё можно раскрыть.

Evguenii Matveev/Global Look Press Владислав Листьев

«Я убеждён, что есть, там есть ещё шансы», — сказал он в интервью Аналитическому центру ТАСС.

При этом Скуратов отметил, что для него самого «дело Листьева» является довольно тяжёлой темой, так как именно при его расследовании он столкнулся с большим количеством необоснованной и незаслуженной критики. Скуратов не стал отрицать, что следствие действительно допустило ошибки, ставшие преградой для результативного расследования. К числу таких ошибок он отнёс утечку различных документов следственно-оперативной группы.

Главной же причиной проблем и фактической остановки следствия бывший генпрокурор назвал связи возможного главного заказчика убийства.

«Я до сих пор не говорю его имя, потому что есть презумпция невиновности», — подытожил Скуратов.

Гендиректора Общественного российского телевидения (ОРТ, сейчас — Первого канала. — Прим. ред.), вице-президента Академии российского телевидения, тележурналиста и телеведущего Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде его дома на Новокузнецкой улице в Москве. Ему было 38 лет. Преступники ждали журналиста на лестнице дома, выстрелили в него несколько раз и скрылись. Листьев умер на месте.

Убийство вызвало широкий общественный резонанс, ведущие российские телеканалы прекратили вещание и до полуночи транслировали его фотографию в траурной рамке. На тот момент президент России Борис Ельцин заявил, что, как и миллионы россиян, его потрясло убийство Листьева и он приложит усилия, чтобы найти убийц и наказать их.

Спустя день после трагедии он встретился с журналистами в телецентре «Останкино» и назвал убийство трагедией для всей России и частично принял на себя вину за это как руководитель, принявший недостаточно мер для борьбы с бандитизмом. 2 марта 1998 года Скуратов доложил Ельцину, что говорить о конкретных подозреваемых в убийстве Листьева рано.