Москва, 29 апреля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети X (ранее Twitter) из ряда стран мира 29 апреля сообщили о неполадках в её работе. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Thomas Trutschel/Global Look Press

Отмечается, что сбои в работе соцсети начали происходить днём 29 апреля и большую часть из них, порядка 4 тысяч, зафиксировали в США. На работу платформы также пожаловались пользователи из Канады, Австралии, Новой Зеландии и с Филиппин.

Большинство пользователей заявили о неполадках в работе сайта, а также пожаловались на сбои в работе приложения соцсети и проблемы при соединении с сервером.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля в работе социальной сети X также произошёл сбой в ряде стран. На тот момент на неполадки в работе платформы жалобы поступали в основном от пользователей из США.

Пользователи 4 апреля сообщили о массовом сбое в работе сервисов компании Apple. В числе этих сервисов называли Apple Music, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Apple TV+, Podcasts.

В работе мессенджера WhatsApp 3 апреля также наблюдались проблемы, на которые жаловались пользователи по всему миру. Большинство неполадок (70%) наблюдалось в работе приложения мессенджера.