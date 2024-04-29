Москва, 29 апреля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по позициям украинской армии в Запорожской области, уничтожив станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Об этом 29 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии», ― уточнил военный.

По позициям Вооружённых сил Украины российские силы ударили в районах Степногорска и Преображенки. Украинская армия в ходе боёв потеряла до 45 бойцов и два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, российские подразделения 29 апреля уничтожили группу пехотинцев ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Вскрыть фортификационные укрепления и живую силу украинской армии штурмовикам 42-й гвардейской дивизии удалось благодаря умелой работе оператора разведывательного дрона. Метким огнём расчёта минометной батареи уничтожили около десяти украинских бойцов.

Подразделения российской группировки «Днепр» 27 апреля успешно провели штурмовые действия в селе Работино в Запорожской области. Действуя на херсонском направлении, бойцы успешно наступали на ореховском участке. Военные также вели контрбатарейную борьбу и уничтожали живую силу, технику и пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. За сутки украинская армия лишилась до 45 бойцов, четырёх плавсредств, пяти орудий и миномётов, 73 разведывательных и ударных беспилотников.

Вооружённые силы Украины за неделю с 20 по 27 апреля потеряли от действий группировки войск «Днепр» до 360 военных и восемь гаубиц М777 американского производства.