Киев, 29 апреля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Освобождение Вооружёнными силами России города Часова Яра в ДНР станет для них исходным рубежом для наступления в направлении Константиновки. Об этом 29 апреля заявил заместитель комбата 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер, его слова привело украинское издание «Страна. ua».

Bocharov Denis/Global Look Press

По словам Онуфера, после освобождения города российские военные смогут работать с высоты, на которой он находится, подтянув туда зенитные комплексы и замаскировав военную технику между домами.

«А мы, наоборот, будем вынуждены оттянуть свои огневые средства. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку», — сказал он.

После того как российские войска освободят Часов Яр, в этом районе снова начнутся позиционные столкновения «от села к селу», предположил офицер ВСУ.

«И нам будет очень тяжело закрепиться в сёлах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет «Азовстали», заводов, где можно долго держать оборону», — добавил Онуфер.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля главнокомандующий украинской армией Александр Сырский признал, что ВС России обладают преимуществом в силах и средствах, активно действуя в зоне боевых действий и добиваясь тактических успехов на ряде направлений. Он отметил, что ситуация на фронте обострилась и самые горячие точки на краматорском направлении — Ивановское и Часов Яр.

Командир батальона дронов отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко 19 апреля заявил, что сдача Часова Яра ухудшит ситуацию для украинских войск. По его словам, в этом случае армия России возьмёт под огневой контроль Константиновку и Краматорск, что, по его словам, обернётся «серьёзным сдвигом в судьбе Донецка».

Глава ДНР Денис Пушилин 17 апреля заявил о приближении освобождения Часова Яра. При этом он отметил, что пока преждевременно говорить о точных сроках.