Киев, 29 апреля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. На Украине Telegram восстановил работу всех украинских ботов. Об этом 29 апреля сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики Украины.

Silas Stein/Global Look Press

Речь идёт о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности Украины.

«Официальные украинские боты <…> возобновили работу», ― сообщил центр в Telegram-канале.

Также вновь заработал бот министерства цифровой трансформации страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 апреля украинская разведка пожаловалась на блокировку ряда официальных чат-ботов страны в Telegram. Как заявили в главном управлении разведки минобороны Украины, руководство платформы якобы необоснованно заблокировало ряд официальных ботов. По мнению представителей разведслужбы, это якобы произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям руководства Telegram.

Сооснователь Telegram Павел Дуров 24 апреля сообщил, что мессенджер банит аккаунты и чат-боты, которые осуществляют сбор координат для нанесения ударов либо публикуют личные данные людей с призывами к насилию против них. По его словам, компания не хочет, чтобы Telegram стал инструментом для насилия.

Дуров также заявил о чрезмерном интересе к Telegram спецслужб США, которые пытались завербовать инженера, чтобы получить доступ к базам данных мессенджера.