Грозный, 29 апреля, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. Как сообщил глава республики в Telegram-канале, Адам тесно знаком с деятельностью этого университета.

Елена Афонина/ТАСС Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам

«По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС», ― написал Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что его сын отлично справится с возложенными обязанностями.

О новой должности Адама Кадырова глава Чеченской Республики сообщил на открытии соревнований по тактической стрельбе «Свои люди» на базе РУС в Гудермесе, в которых приняли участие порядка 20 команд бойцов элитных силовых подразделений.

В 2017 году чеченский центр подготовки спецназа в Гудермесе переименовали в Российский университет спецназа. В феврале 2024 года Кадыров заявил, что РУС оправдал цель своего создания. Он также рассказал о решении назвать вуз именем президента России Владимира Путина.

Российский университет спецназа представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащённых с использованием новейших специальных информационно-технических решений. С начала СВО на его базе прошли подготовку по разным направлениям более 17 тыс. добровольцев.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года 16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура, входящего в состав Минобороны. Депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей чеченского народа. Делимханов добавил, что Адаму Кадырову вручили вторую звезду батальона имени шейха Мансура. Первую звезду ранее получил Рамзан Кадыров.

5 ноября 2023 года Адама назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Глава минздрава Чечни Адам Алханов заявил, что, несмотря на молодой возраст, у Адама Кадырова уже есть большой практический опыт, а также сильный дух воина. Также известно, что он несколько раз побывал в зоне спецоперации.

В октябре 2023 года молодому человеку присвоили звание Героя Чеченской Республики, а 15 ноября его наградили орденом «За служение религии ислам» I степени. Ордена его удостоили за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.

24 ноября в день 16-летия Адама Рамзан Кадыров рассказал, что его сын с малых лет начал заниматься спортом, а чуть позже — военной подготовкой. Кроме того, он успешно освоил навыки владения оружием и периодически проводит занятия по огневой и тактической подготовке и имеет успехи в этом направлении.