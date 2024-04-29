Киев, 29 апреля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после начала спецоперации ни разу лично не встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. О безуспешных попытках побеседовать с Зеленским Кличко рассказал в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Felix HÃ¶rhager/Global Look Press Мэр Киева Виталий Кличко

Он признался, что с начала боевых действий пытался встретиться с главой киевского режима десятки раз, так как от столицы страны «многое зависит», но безрезультатно.

«Вероятно, у него есть другие дела», — сказал мэр.

Кличко также раскритиковал правительство страны за недостаточную борьбу с коррупцией. Он отметил, что украинцы недовольны мерами, которые предпринимают власти.

Как сообщало ИА Регнум, Кличко 22 января в интервью изданию Globe and Mail признал, что Украина отдаляется от демократических принципов, за которые она должна бороться, и движется в неправильном направлении, становясь все более «автократичной». Прежде всего, по словам мэра, уже не скрыть давление руководства страны на тех, кто позволяет критиковать Зеленского, в частности, на журналистов.

Позднее мэр пояснил, что он не критикует Зеленского, а даёт советы, потому что чувствует дрейф в сторону автократии и этот вопрос его беспокоит. По мнению Кличко, надо оставаться верными ценностям, за которые Украина борется уже десять лет и которые отличают её от России. Какие именно ценности он имеет в виду, Кличко не уточнил.

Также мэр Киева заявил, что Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы властей Киева, чтобы манипулировать обществом и дискредитировать местную власть. Он добавил, что уже несколько лет украинские депутаты не могут принять ряд законопроектов, важных для развития Киева.

31 марта Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине. Он также попросил у Запада больше систем ПВО и зенитных ракет для украинских войск.