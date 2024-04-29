Киев, 29 апреля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Украинская разведка пожаловалась на блокировку ряда официальных чат-ботов страны в Telegram, сообщило 29 апреля главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

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«Руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов», — сообщило украинское ведомство.

По мнению представителей разведслужбы, блокировка официальных украинских чат-ботов в мессенджере якобы произошла в противоречие правилам и публичным заявлениям руководства Telegram. В этой связи ГУР Украины намерено возобновить работу главного чат-бота спецслужбы на других площадках.

Как сообщало ИА Регнум, сооснователь Telegram Павел Дуров 24 апреля сообщил, что мессенджер банит аккаунты и чат-боты, которые осуществляют сбор координат для нанесения ударов либо публикуют личные данные людей с призывами к насилию против них. По его словам, компания не хочет, чтобы Telegram стал инструментом для насилия.

Дуров также заявил о чрезмерном интересе к Telegram у спецслужб США, которые пытались завербовать инженера, чтобы получить доступ к базам данных мессенджера.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил на брифинге 17 апреля, что российские власти не применяют к Telegram никаких ограничений. Однако он завил, что Дурова неоднократно просили закрыть платформу для террористов.