Эр-Рияд, 29 апреля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом 29 апреля сообщило агентство France-Presse (AFP).

Chuck Kennedy/Us State/Global Look Press Государственный секретарь США Энтони Блинкен

«Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в понедельник в Эр-Рияд», — говорится в сообщении.

Ранее Госдеп США анонсировал визит Блинкена в Саудовскую Аравию 29 и 30 апреля. Уточнялось, что он намерен обсудить переговоры о прекращении огня на территории сектора Газа, доставку гуманитарной помощи населению Палестины и освобождение заложников палестинского движения ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Блинкен посетил с визитом Пекин. На пресс-конференции 26 апреля по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином госсекретарь США заявил, что если китайская сторона не примет меры по решению «проблем» с якобы имеющей место поддержкой России, то это сделают сами США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы Блинкена, 27 апреля отметил, что Китай является суверенным мощным государством, способным отстаивать свои интересы. Он добавил, что Россия и Китай будут и дальше развивать сотрудничество.

Позднее в этот же день ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников отметил, что слова Блинкена об усилении давления США на Китай из-за его поддержки России можно расценивать как попытку шантажа.