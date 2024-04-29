Нью-Мексико, США, 29 апреля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. У трёх женщин в США после прохождения косметологических процедур диагностирован ВИЧ. Об этом со ссылкой на федеральных представителей здравоохранения страны сообщила газета The Guardian.

Дарья Антонова ИА Регнум Анализ крови на ВИЧ

Издание отметило, что это первые документально подтверждённые случаи заражения вирусом во время косметической процедуры с использованием игл.

Уточняется, что процедуру так называемого «вампирского лифтинга» женщины проходили в нелицензированном медицинском спа-центре Нью-Мексико. Как указано в отчёте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), проведённое в клинике с 2018 по 2023 год расследование показало, что в ней повторно использовали оборудование, предназначенное для одноразового использования. Речь, в частности, идёт об иглах, с помощью которых проводят многие популярные косметические процедуры, например ботокс для разглаживания морщин или филлеры для придания пухлости губам.

Выяснилось, что все заразившиеся женщины посещали салон красоты VIP Beauty Salon and Spa в Альбукерке в Нью-Мексико, который закрыли в 2018 году после выявленных нарушений. Так, по салону были разбросаны иглы, а шприцы без этикеток хранились в холодильнике с продуктами. Помимо этого, следователи обнаружили, что у сотрудников салона были поддельные сертификаты об обучении косметической медицине и дипломы об образовании.

Отмечается, что во время процедуры «вампирского лифтинга» у пациента берут кровь, из которой затем получают плазму. После косметолог вводит её в проблемную зону.

Расследование в отношении спа-центра департамент здравоохранения штата Нью-Мексико начал летом 2018 года после того, как получил уведомление, что у женщины в возрасте 40 лет, которая проходила процедуру в клинике, был положительный результат теста на ВИЧ, хотя у нее не было известных факторов риска.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля в московской клинике «Фрау клиник» в Пуговишниковом переулке после подтяжки лица умерла 64-летняя пациентка. Операция фейс-лифтинга прошла хорошо, пациентку Татьяну Лутковую оставили в медучреждении на пару дней под наблюдением врачей. Однако неожиданно 16 февраля вечером она умерла. Сотрудники клиники вызвали скорую, но прибывшим по вызову врачам оставалось только констатировать смерть. По предварительной информации, у пожилой пациентки оторвался тромб.

Следственный комитет 29 февраля возбудил уголовное дело по факту смерти пациента после операции в клинике пластической хирургии в Москве. Следователи установили, что 35-летний мужчина умер через десять дней после операции, которую проводили в частной клинике пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова.

Во Владивостоке 26 апреля скончалась пациентка, впавшая в кому после плановой косметологической операции. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.