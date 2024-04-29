Лос-Анджелес, США, 29 апреля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Клуб «Эдмонтон Ойлерз» победил с минимальным счётом команду «Лос-Анджелес Кингз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Jason Franson/Global Look Press

Игра состоялась на льду «Крипто. ком-Арены» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственной заброшенной во встрече шайб стал Эван Бушар (32-я минута, в большинстве).

В результате этого счёт в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч состоится 1 мая на домашнем льду канадской команды.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет его команды из плей-офф НХЛ. По словам хоккеиста, он недостаточно хорошо играл в матчах первого раунда плей-офф Восточной конференции с командой «Нью-Йорк Рейнджерс».

Российский игрок не записал на свой счёт результативных действий в серии с «Рейнджерс», что стало для него новым личным антирекордом результативности. «Кэпиталз» уступили в серии со счётом 4-0.