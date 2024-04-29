Вашингтон, 29 апреля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. В результате серии торнадо в штате Оклахома погибли не менее трёх человек, включая одного ребёнка. Об этом 29 апреля сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на департамент штата по чрезвычайным ситуациям.

Chris Machian/AP/TASS

«По меньшей мере три человека, включая младенца, погибли за ночь в Оклахоме в результате серии торнадо», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным Национальной метеорологической службы, в ночь на 27 апреля на территории Оклахомы зарегистрировали сразу несколько крупных и чрезвычайно опасных торнадо.

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Как передавало ИА Регнум, 27 апреля телеканал CNN сообщил о шестерых пострадавших из-за торнадо в штатах Айова, Небраска и Техас. Отмечалось, что из-за стихийного бедствия 26 апреля как минимум в пяти штатах поступило около 80 сообщений.

Ранее в этот же день стало известно, что торнадо в нескольких штатах США проходят на фоне усилившихся ливней. Как рассказал CNN представитель железнодорожной службы, около города Уэверли торнадо стал причиной схода с рельсов части вагонов.