СМИ: из-за торнадо в Оклахоме погибли как минимум три человека
CNN: не менее трёх человек погибли в Оклахоме в результате серии торнадо
Вашингтон, 29 апреля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. В результате серии торнадо в штате Оклахома погибли не менее трёх человек, включая одного ребёнка. Об этом 29 апреля сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на департамент штата по чрезвычайным ситуациям.
«По меньшей мере три человека, включая младенца, погибли за ночь в Оклахоме в результате серии торнадо», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, по данным Национальной метеорологической службы, в ночь на 27 апреля на территории Оклахомы зарегистрировали сразу несколько крупных и чрезвычайно опасных торнадо.
Как передавало ИА Регнум, 27 апреля телеканал CNN сообщил о шестерых пострадавших из-за торнадо в штатах Айова, Небраска и Техас. Отмечалось, что из-за стихийного бедствия 26 апреля как минимум в пяти штатах поступило около 80 сообщений.
Ранее в этот же день стало известно, что торнадо в нескольких штатах США проходят на фоне усилившихся ливней. Как рассказал CNN представитель железнодорожной службы, около города Уэверли торнадо стал причиной схода с рельсов части вагонов.