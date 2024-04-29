Астана, 29 апреля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Силовики Казахстана, Украины и Чехии задержали участников двух транснациональных преступных групп интернет-мошенников. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Шынгыс Алекешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Как пояснил Алекешев, в Запорожье ликвидировано два «кол-центра». Установлено, что местные жители, выдавая себя за сотрудников банков и полицейских, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов.

«Задержано девять человек. В ходе обысков изъято 17 единиц компьютерной техники, 62 мобильных устройства, а также 35 граммов наркотического вещества», — добавил дипломат.

Три «кол-центра» были обнаружены в Одессе. Здесь преступники занимались мошенничеством под предлогом вложений в крупные инвестиционные лжекомпании.

По словам Шынгыса Алекешева, задержано ещё 23 человека, девять подозреваемых находятся в ИВС. Изъято восемь автомобилей, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 сим-карт, а также цифровые активы на сумму более 200 тыс. долларов.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники убедили полковника экс-начальника инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения РФ Виктора Хливака отдать им 4 млн рублей. Преступники заявили офицеру, что его якобы подозревают в спонсировании ВСУ.

Писатель–философ и преподаватель лингвистического университета Аркадий Недель отдал мошенникам 2 млн рублей. Они убедили его, что он спонсирует терроризм.