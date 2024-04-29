Москва, 29 апреля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Танкисты группировки войск прикрытия границы РФ ведут постоянный огонь по вражеским позициям. ВСУ пытаются занять оборону под Харьковом и в приграничных районах. О действиях российских бойцов рассказал «РИА Новости» командир танкового батальона.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Противник подходит ближе к границе и начинает окапываться. Мы наносим ему огневое поражение, чтобы он не мог закрепиться на этом месте», — пояснил военный.

Командир рассказал, как танкисты попали по опорному пункту ВСУ под Харьковом, на котором производились инженерные работы. После первого пристрелочного выстрела операторы беспилотников передали поправку координат, и тремя последующими выстрелами «опорник» был разбит.

Командир батальона, по словам танкистов, ведёт управление их боевыми действиями непосредственно вблизи огневых позиций, в случае необходимости помощи или поломки связи спешит к экипажу.

«Он переживает за нас очень сильно. Мы его за глаза так «папкой» называем», — поделился танкист с позывным Слепой.

Как сообщало ИА Регнум, российские военнослужащие успешно эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams на авдеевском участке, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Он добавил, что скоро этот танк будет стоять в Москве на выставке на Поклонной горе.

Бойцы группировки войск «Центр» три дня вели слежку за танком Abrams производства США, перед тем как подбили боевую машину «Ланцетом». Командир взвода специального назначения с позывным Игла рассказал, что расчёт в первый день танк выслеживал и обнаружил, но поразить Abrams не удалось, противник серьёзно его защищал. Российский беспилотник глушили системы РЭБ. Расчёту приходилось много летать и наблюдать за американской техникой. Abrams всё время менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку.

Перед Музеем Победы на Поклонной горе 1 мая откроется выставка трофейной техники, на которой представят более 30 образцов военной техники производства 12 стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. На экспозиции также продемонстрируют образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу, снаряжение украинских неонацистов.