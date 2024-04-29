Киев, 29 апреля, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Власти Украины временно отказались от соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах. Как аргумент — введённое военное положение в стране. Документ опубликован на сайте Совета Европы.

Иван Шилов ИА Регнум

Киев пересмотрел своё заявление в Совет Европы об отступлении от собственных обязательств в рамках Европейской конвенции.

«В связи с введением военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34,38,39,41–44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», — говорится в заявлении.

Речь идёт о ряде статей Конституции, в том числе прав: на неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, на тайну переписки и телефонных переговоров, свободу передвижения и выбора места жительства, право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, свободу слова и мысли и других.

В числе мер, которые могут приниматься властями и которые могут рассматриваться как отступление от соблюдения международных документов, значатся: введение комендантского часа, принудительное отчуждение имущества для нужд государства, установление военного сбора для граждан и компаний, особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан и другие меры.

Как сообщало ИА Регнум, Россия продолжает чётко следовать всем своим обязательствам в области прав человека, заявил 21 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин в приветствии проходящей в Москве международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

15 марта 2022 года было объявлено о выходе России из Совета Европы. В июне того же года Путин подписал закон, по которому решения, вынесенные после прекращения полномочий РФ в ЕСПЧ, не подлежат исполнению в России.

Выход России из Совета Европы не отразился на правах человека в стране — Конституцией РФ установлены более широкие гарантии прав и свобод человека и гражданина по сравнению с положениями Европейской конвенции о правах человека, заявлял генпрокурор Игорь Краснов.