Гудермес, Чечня, 29 апреля, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Седьмой по счёту ребёнок в семье главы Чечни Рамзана Кадырова и третий сын, 16-летний Адам назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Рамзан Кадыров о назначении сына написал в Telegram-канале. Решение о кураторстве сына он принял по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова.

Адам Кадыров

Чеченский лидер участвовал в открытии соревнований по тактической стрельбе «Свои люди» на базе университета в Гудермесе.

«Я принял решение назначить Адама Кадырова куратором Российского университета спецназа. Он тесно знаком с деятельностью университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — пояснил Кадыров.

Из открытых источников известно, что Адам Кадыров в раннем возрасте овладел всеми видами стрелкового оружия.

В 2022 году он вместе с двумя братьями участвовал в спецоперации и даже взял пленных.

На сегодняшний день 16-летний Адам награждён по меньшей мере девятью орденами, также ему присвоено звания Героя Чеченской Республики.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура, входящего в состав Минобороны.

5 ноября 2023 года сына Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Глава Минздрава Чечни Адам Алханов заявил, что, несмотря на молодой возраст, у Адама Кадырова уже есть большой практический опыт, а также сильный дух воина.