Санкт-Петербург, 29 апреля, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Новые правила упаковки багажа действуют для пассажиров международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. По информации пресс-службы компании, упакованный в пищевую плёнку багаж не соответствует требованиям.

whitepack.ru Чемодан

«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в плёнке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обёрнутые в пищевую плёнку или неподходящую упаковку, не принимаются», — пояснили «РИА Новости» в пресс-службе.

Теперь пассажиры могут обратиться для упаковки багажа на официальные стойки, для этого в аэропорту открыли дополнительный пункт обслуживания, добавили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, в январе вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин призвал законодательно регулировать овербукинг, когда билетов продаётся больше, чем мест в самолёте. По его словам, необходимы чёткие, понятные для всех правила. Мировой опыт показывает, что часто по согласию сторон в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им живые деньги, отметил Горин.

Сейчас в случаях перепродаж билетов пассажиры остаются фактически и без перелёта, и без достойной компенсации, добавил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.