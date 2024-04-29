Москва, 29 апреля, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Четыре подразделения, принимающие участие в специальной военной операции, 29 апреля поздравил с награждением орденами Суворова и Кутузова министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции», — уточнили в Telegram-канале Минобороны России.

С награждением орденом Суворова министр поздравил 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую Краснознамённую ордена Александра Невского бригаду, отметив мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения СВО. По словам Шойгу, соединение выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, является одним из передовых в Южном военном округе. Его бойцы успешно выполняют задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны, установке минно-взрывных заграждений на лисичанском, соледаро-бахмутском, авдеевском, запорожском и каховском направлениях. В результате их решительных действий противник понёс значительные потери и не добился своих целей. К государственным наградам за массовый героизм, храбрость и самоотверженность представили 420 военнослужащих бригады.

Также орденом Суворова отмечены более 250 военнослужащих 90-й зенитной ракетной бригады. Сергей Шойгу поблагодарил бойцов за мужество, доблесть и исполнение воинского долга на херсонском и запорожском направлениях фронта.

Ордена Кутузова удостоены 90 военнослужащих 50-й отдельной железнодорожной бригады и 2294 военнослужащих 56-го гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны I степени Донского казачьего полка, восьми из них присвоено звание Героя России.

В телеграмме говорится, что воины-железнодорожники неоднократно участвовали в ликвидациях чрезвычайных ситуаций в период наводнений на реке Зея, а также на Бурейской ГЭС, восстановлении железнодорожных путей и мостов, обеспечивая непрерывное движение народно-хозяйственных и воинских грузов. Сейчас бригада выполняет работы по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. В ходе СВО личный состав соединения успешно выполняет задачи по материально-техническому обеспечению подразделений группировки войск «Восток», а также по охране государственной границы на территории Брянской области.

Донской казачий полк с первых дней спецоперации решает задачи на самых сложных и ответственных направлениях. Успешные боевые действия военнослужащих на херсонском участке фронта являются образцом мужества и отваги, отметил Шойгу. В настоящее время полк приближает победу России на ореховском направлении.

Министр обороны выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять воинский долг и надёжно защищать национальные интересы, обеспечивая безопасность России. Шойгу пожелал российским бойцам крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо Родины.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу направил приветственные телеграммы соединениям, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции. В их числе — 38-я гвардейская Витебская ордена Ленина Краснознамённая, ордена Суворова отдельная мотострелковая бригада, бригада беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», 114-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 35-я гвардейская Волгоградско-Киевская ордена Ленина Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова II степени отдельная мотострелковая бригада и 31-я дивизия противовоздушной обороны.

Генерал армии Сергей Шойгу 1 апреля вручил Золотые Звёзды Героев России, офицерскую шашку и пистолет Ярыгина подполковнику Леониду Пашкевичу и майору Игорю Юргину.