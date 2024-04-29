Москва, 29 апреля, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Двенадцатый по счёту фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумахон Курбонов работал на стройке в Москве вместе со своим братом Сухробом. Об этом рассказал сотрудник хостела, где они проживали.

ИА Регнум Свечи Памяти. Крокус

«Строится всё вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо… Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — приводит слова собеседника «РИА Новости».

Хостел рассчитан на 3 тыс. человек, поэтому сотрудники не могут знать всех в лицо. Основная функция работников отеля подразумевает заселение мигрантов и обеспечение их проживания, пояснил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля Джумахона Курбонова задержали в Москве за мелкое хулиганство. Он отбыл 15 суток административного ареста. 26 апреля его же, но вместе с братом силовики задержали по подозрению по делу о теракте в «Крокусе». Уроженец города Пархора 2003 года рождения стал двенадцатым фигурантом.

27 апреля Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая 2024 года гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова по подозрению в причастности к теракту в «Крокусе». По версии следствия, Курбонов предоставил террористам денежные средства для подготовки теракта, в том числе для обеспечения боевиков средствами связи.

О Сухробе Курбонове известно, что он ранее привлекался к ответственности по статье о хулиганстве. Из постановления Хорошёвского районного суда Москвы следует, что Сухроб ругался с братом в общественном месте, используя нецензурную лексику. Кроме того, мужчина не подчинился требованиям прибывших на место правоохранителей. Пока нет информации о возможной причастности Сухроба Курбонова к теракту. Также неизвестно, считают ли следователи, что он замешан в этом деле.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.