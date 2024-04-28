Гудермес, Чечня, 29 апреля, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе. О назначении 16-летнего сына сообщил 28 апреля руководитель республики Рамзан Кадыров.

news. myseldon.com Адам Кадыров

О новой должности Адама Кадырова стало известно на открытии соревнований по тактической стрельбе «Свои люди» на базе РУС в Гудермесе. Порядка 20 команд в составе бойцов элитных силовых подразделений приняли участие в турнире. В рамках мероприятия инструкторы РУС подготовили десять упражнений, среди которых стрельба из различных видов вооружения, огонь из автомобильного и бронированного транспорта, поражение мишеней в движении, штурм, засада.

«По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал глава Чечни в Telegram-канале.

Также Рамзан Кадыров поблагодарил руководство и инструкторов вуза за высокий уровень подготовки турнира.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года 16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура, входящего в состав Минобороны. Депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей чеченского народа. Делимханов добавил, что Адаму Кадырову вручили вторую звезду батальона имени шейха Мансура. Первую звезду ранее получил Рамзан Кадыров.

5 ноября 2023 года сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Глава Минздрава Чечни Адам Алханов заявил, что, несмотря на молодой возраст, у Адама Кадырова уже есть большой практический опыт, а также сильный дух воина. Также известно, что он несколько раз побывал в зоне спецоперации.

В октябре 2023 года молодому человеку присвоили звание Героя Чеченской Республики, а 15 ноября его наградили орденом «За служение религии ислам» I степени. Ордена его удостоили за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.