Киев, 29 апреля, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Вашингтон и Киев ведут переговоры о подписании двустороннего соглашения о безопасности на десять лет вперёд. Об этом заявил в своём видеообращении глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом он заверил, что США и Украина ведут работу уже «над конкретным текстом, обсуждаются конкретные основы безопасности и взаимодействия».

По словам Зеленского, речь идёт о военной, финансовой и политической поддержке.

«Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие десять лет», — уточнил глава киевского режима в Telegram-канале, пояснив, что Киев намерен сделать договор с Вашингтоном «наиболее сильным» из всех подобных ему, заключённых ранее.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года газета The Washington Post писала, что США хотят предоставить Украине гарантии безопасности сроком на десять лет. Вашингтон предполагает обязаться поддерживать краткосрочные военные операции Киева, усиливать ВСУ, защищать и восстанавливать промышленную и экспортную базу Украины, а также оказывать Киеву помощь в проведении «реформ», необходимых для интеграции в НАТО и ЕС, отмечали авторы со ссылкой на осведомлённый источник.

24 апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи объёмом около 1 млрд долларов.

В тот же день американские СМИ сообщили, что ещё в марте Вашингтон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS и ВСУ уже применили их. Позднее тайную передачу ракет подтвердил и Госдеп.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что чем более дальнобойные ракеты западные страны будут поставлять киевскому режиму, тем больше Россия будет расширять буферную зону, необходимую для обеспечения безопасности страны.