Киев, 29 апреля, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Найденные в Германии убитыми граждане Украины являлись военными. Об этом 28 апреля в Telegram-канале сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на заявление МИД Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии», — указали дипломаты.

Двоих мужчин в возрасте 23 и 36 лет обнаружили рядом с торговым центром в баварском городе Мурнау. Один из них скончался на месте, второй умер в больнице.

В украинских СМИ уточнили, что по подозрению в совершении двойного убийства задержали гражданина России и Германии. Прокуратура Мюнхена 28 апреля выдала ордер на его арест.

Как сообщало ИА Регнум, перебежчика Максима Кузьминова, который угнал в 2023 году российский военный вертолёт и которого нашли мёртвым в Испании в феврале 2024 года, сгубила жажда славы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он назвал классической психологической ошибкой людей, у которых появляются деньги. По его словам, они расслабляются, якобы смотрят за своей безопасностью, но желание славы застилает глаза.

В августе 2023 года военный лётчик Кузьминов угнал на Украину вертолёт Ми-8. Бойцы ВСУ убили двух членов экипажа, которые находились в вертолёте и пытались помешать перебежчику. За это Кузьминов получил от киевского режима вознаграждение в размере $500 тыс. (46 млн рублей). ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене. В середине февраля 2024 года стало известно, что труп Кузьминова с огнестрельными ранениями нашли в Вильяхойосе в Испании. Местная газета El Mundo писала, что властям Испании с первого дня было известно о прибытии лётчика-перебежчика из РФ. Уточняется, что он «наделал много шума с деньгами», которые имел при себе.