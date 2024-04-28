Баку, 28 апреля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что между Баку и Ереваном начался процесс демаркации границ. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

President.az Ильхам Алиев

Алиев подчеркнул, что после процесса делимитации ожидаемым шагом стало начало демаркационных работ на границе Азербайджана и Армении. Президент также акцентировал, что соглашение, достигнутое комиссией по делимитации двух стран, появилось в результате проведённых двусторонних обсуждений.

Главы МИД в ближайшее время встретятся в Алма-Ате для «обсуждения мирных переговоров».

Как сообщало ИА Регнум, между Азербайджаном и Арменией в рамках работ по делимитации установили первый столб, информировали 23 апреля в правительстве Азербайджана.

Ранее в Министерстве иностранных дел Армении заявили, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы. В частности, стороны согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы между населёнными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).

Военнослужащие-контрактники поддержали участников акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующих остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщила в соцсетях общественная организация «Тавуш во имя родины».