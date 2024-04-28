Варшава, 28 апреля, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что угроза полномасштабной войны в Европе на данном этапе отсутствует.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом генерал считает, что на польской и литовской границах с Россией и Белоруссией нужно сделать минные поля и выстроить укрепления.

«Польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. В военное время укрепления на приграничных территориях строить может быть уже слишком поздно», — заявил Скшипчак интернет-порталу Прибалтики Delfi.

Военный настоятельно призвал «готовиться, создавать вооружённые силы», заявив, что «если мы будем сильными, никакая война не начнется».

Как сообщало ИА Регнум, заявление президента Польши Анджея Дуды о размещении на территории страны ядерного оружия напугали даже Соединённые Штаты, прокомментировал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подобные заявления лишь демонстрируют ход мыслей западных политиков. Он добавил, что Запад нагнетает напряжённость, пытаясь «оболванить своё население страшилками про страшных русских», которые никогда не остановятся.

Дуда 22 апреля допустил размещение на территории республики ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обстоятельства, побудившие Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. По его словам, инициативы в этой сфере должны быть хорошо подготовлены. Дуда позднее пояснил, что решение о размещении в Польши ядерных сил США ещё не принято.

Вместе с тем генсек военного блока Йенс Столтенберг 23 апреля заявил, что у НАТО нет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и, в частности, по их размещению в Польше.