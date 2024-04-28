Польша, 28 апреля, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Почти 2 тыс. жителей будут эвакуированы утром 29 апреля в Поморском воеводстве Польши из-за обнаруженной бомбы времён Второй мировой войны около автомобильной заправки. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По информации радиостанции, сапёрам в течение не менее двух часов предстоит нейтрализовать авиационную бомбу.

Эвакуацию жителей Дембогужа и Казимежа в волости Косаково решено проводить из-за безопасности — бомба находится рядом с заправкой.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманске несколько часов ушло на обезвреживание фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили на территории Торгового порта 25 апреля. Специалисты установили, что находка представляет собой немецкую авиационную бомбу SC-1000 с содержанием 620 кг взрывчатого вещества.

В ходе операции по разминированию всех людей эвакуировали из близлежащих зданий, также оцепили территорию.

В феврале три авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны уничтожили в Ростовской области. Фугасные авиабомбы ФАБ-100 были найдены при проведении земляных работ в Мясниковском районе в селе Крым и в Усть-Донецком районе в станице Мелиховской. Пиротехники вывезли их в безопасное место и взорвали.

В ноябре 2023 года в немецком Штутгарте эвакуировали 1,9 тыс. человек из-за найденной бомбы времён Второй мировой войны. Прибывшие на место сапёры успешно обезвредили взрывоопасный снаряд.