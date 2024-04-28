Таллин, 28 апреля, 2024, 22:31 — ИА Регнум. В Эстонии планируют закрыть на ночь ещё один погранпункт с Россией. Об этом сообщил эстонский министр финансов Март Вырклаэв в эфире радионовостей Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

IMAGO/Arvo Meeks/TASS

По его словам, предлагается закрывать в ночное время суток контрольно-пропускной пункт (КПП) Койдула после принятия аналогичного решения в отношении КПП Нарва-1. Вырклаэв назвал две причины для этого.

«Во-первых, более эффективное выполнение санкций. Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определённая экономия. Да, поскольку речь идёт только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется», — объяснил он.

Журналисты сослались на власти эстонской волости Сетомаа, по оценке которых из-за этой идеи может пострадать их бюджет. Кроме того, принятие такого решения негативно скажется на гражданах республики, работающих на приграничных территориях.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 мая Эстония решила оставить погранпереход в Нарве открытым с 07:00 утра до 23:00 вечера, а на ночь закрывать. В департамента полиции и погранохраны республики подчеркнули, что количество сотрудников КПП не уменьшится. Закрытие, по словам главы погранохраны Вейко Коммусаар, обусловлено значительным снижением числа пересекающих границу в ночное время. Он посчитал неправильным трату денег эстонских налогоплательщиков на круглосуточную работу Нарвского КПП.

В ноябре 2023 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерёг соотечественников от поездок в Россию. Он объяснил это тем, что из солидарности с Финляндией власти могут закрыть границу с РФ, и, таким образом, находящиеся в стране эстонцы не смогут выбраться назад. Министр добавил, что обсудил этот вопрос с финским и другими коллегами из стран Северной Европы и Балтии. В случае необходимости Таллин будет готов закрыть границу, заверил дипломат.