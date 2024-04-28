Вашингтон, 28 апреля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Германия выступает против изъятия замороженных российских активов, потому что это, по мнению Берлина, может стать причиной новых исков за преступления времён Второй мировой войны, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Дарья Антонова ИА Регнум

В материале говорится, что ФРГ стала одним из самых яростных противников попыток конфисковать часть активов российского Центробанка.

«Германия опасается, что изъятие, а не заморозка средств может создать прецедент и вызвать новые иски к ней за преступления времен Второй мировой войны», — пишет газета.

По мнению Берлина, международное право запрещает частным лицам предъявлять иски против государств в иностранных судах, и государственные активы защищены от конфискации, отмечают авторы публикации. Нарушение этого принципа в случае с Россией может подорвать давнюю правовую позицию Германии, сказано в статье.

Кроме того, собеседники издания сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет «идти на риск». По мнению одного из немецких чиновников, изъятие средств может привести к искам в адрес других европейских государств за рабство и колониализм со стороны третьих стран.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроекты о выделении почти $61 млрд Украине и конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала конфискацию Западом замороженных российских активов оправданной мерой в рамках международного права.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы. Россия в случае принятия Западом такого решения будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, отметил представитель Кремля. Также он напомнил, что в России тоже есть западные средства.

Запад хочет украсть у России её средства и имущество, и на это необходимо отвечать, РФ должна возмещать убытки, которые страна несёт в результате незаконных действий других государств, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог Никита Ляховецкий.