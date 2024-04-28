Вашингтон, 28 апреля, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет говорить жителям Украины о масштабном наступлении российской армии, заявил 28 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Sabby Sabs.

Алексей Майшев / РИА Новости

«Россияне наступают везде, берут города и сёла. На поле боя сейчас нет такого места, где они бы не продвигались вперёд. Русские уничтожили очередную бригаду ВСУ недавно, заменить погибших украинцев некем. Зеленский не говорит об этом», — отметил Риттер.

Прогнозы о том, что ВСУ смогут начать новое контрнаступление в 2026 году, выглядят чересчур оптимистично, считает эксперт. По оценке бывшего разведчика, к тому моменту Украина может и вовсе перестать существовать.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. По его словам, одна из основных целей киевского режима — разрушение Крымского моста. Также он уточнил, что ВСУ намерены бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель», в том числе по аэродромам, с которых взлетают истребители и беспилотники для ударов по позициям киевской армии.

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов ранее назвал план Зеленского о новом контрнаступлении агонией, вызванной провалом предыдущего украинского наступления, временным прекращением военной помощи со стороны США и предстоящей утратой Зеленским легитимности в качестве главы государства. Становится очевидным, что киевский режим ответит за все совершённые преступления, подчеркнул Смирнов.

В Киеве открыто говорят о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры России, и это вновь доказывает правильность решения о начале специальной военной операции, заявил 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.