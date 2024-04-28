Николаев, Украина, 28 апреля, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил (ВС) России по Николаеву пришлись в основном в береговую линию недалеко от городского яхт-клуба, по отелям «Ривьера» («Парус») и «Хелен», сообщил 28 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

РИА Новости

«Перед прилётом БПЛА актив сопротивления (подполья. — Прим. ред.) фиксировал присутствие англоязычных иностранных военных в этих двух отелях. Множество николаевцев сообщали о появлении в городе канадцев и американцев, как сообщали некоторые граждане: похожи на индусов», — написал Лебедев.

По его данным, ВСУ предполагали возможный удар ВС России и склонялись к тому, что этот удар будет нанесён по военной части в пригороде Николаева в Константиновке и по железнодорожной станции Баловное.

«После утреннего прилёта в Николаеве наши товарищи сообщают о том, что на улицах сегодня вообще не видно иностранцев. Даже в тех местах, где они обычно бывают. Даже в гражданской одежде», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лебедев информировал, что после российского удара по Николаеву уничтожены 14 иностранных наёмников, восемь ранены. Он уточнил, что после утреннего удара ВС РФ по Николаеву восемь машин скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками приехали к отелям, в которых располагались иностранные наёмники. Подъезды к ним заблокировали военные и Служба безопасности Украины (СБУ).

28 апреля глава администрации Николаева Виталий Ким, назначенный киевским режимом, сообщил о повреждении в городе объекта теплогенерирующей инфраструктуры в результате ударов. Ранее СМИ на Украине сообщали о взрывах в Николаеве.