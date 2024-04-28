Киев, 28 апреля, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США и Украина ведут переговоры о предоставлении Киеву поддержки в течение ближайших 10 лет.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о военной, финансовой и иной поддержке, сообщил Зеленский в своём Telegram-канале.

«Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие 10 лет», — сказал глава киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года газета The Washington Post сообщила, что США хотят предоставить Украине гарантии безопасности сроком на десять лет. Вашингтон предполагает обязаться поддерживать краткосрочные военные операции Киева, усиливать ВСУ, защищать и восстанавливать промышленную и экспортную базу Украины, а также оказывать Киеву помощь в проведении «реформ», необходимых для интеграции в НАТО и ЕС, отмечали авторы со ссылкой на осведомлённый источник.

24 апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи объёмом около 1 млрд долларов. В тот же день американские СМИ сообщили, что ещё в марте Вашингтон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS и ВСУ уже применили их, в том числе для нанесения ударов по российскому аэродрому в Крыму. Позднее непубличную передачу ракет подтвердил и Госдеп.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что чем более дальнобойные ракеты западные страны будут поставлять киевскому режиму, тем больше Россия будет расширять буферную зону, необходимую для обеспечения безопасности страны.