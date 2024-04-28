Энгельс, Саратовская область, 28 апреля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. В Энгельсе Саратовской области двое детей из-за родительской халатности получили ожоги и были госпитализированы, сообщило 28 апреля МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM

Родители девочек (двух и восьми лет) развели костёр на мангале между двумя пятиэтажными домами, мангал и стал причиной серьёзных травм, сказано в сообщении в Telegram-канале Министерства.

«Обстоятельства выясняются, с родителями работает дознаватель МЧС России. Со слов очевидцев, в костёр была брошена бутылка с розжигом», — отметило МЧС.

Ведомство также напомнило о недопустимости оставления детей рядом с горящим мангалом или открытым огнём без присмотра, поскольку это опасно для их жизни.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля две женщины погибли при пожаре в частном двухквартирном доме в Дальнереченске Приморского края. В доме также находились двое детей, один из них получил сильные ожоги и был госпитализирован, другой не пострадал.

В ночь на 8 апреля в Воскресенске Московской области загорелся деревянно-щитовой жилой дом. До прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания — 150 кв. м. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела ребёнка и женщины. Затем были найдены тела ещё троих детей и мужчины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.