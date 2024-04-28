Николаев, Украина, 28 апреля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. После удара Вооружённых сил России (ВС РФ) по Николаеву уничтожены 14 иностранных наёмников, восемь ранены. Об сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

. globallookpress.com / Sgt. Nicholas Goodman

«Восемь раненых привезли в госпиталь микрорайона Намыв. Их содержат отдельно, двое в тяжёлом состоянии, шестеро стабилизированы. По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в том же микрорайоне Намыв», — цитирует Лебедева Lenta.ru.

Кроме того, подпольщик уточнил, что после утреннего удара ВС РФ по Николаеву восемь машин скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками приехали к отелям, в которых располагались иностранные наёмники. Подъезды к ним заблокировали посты военных и Службы безопасности Украины (СБУ).

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля глава администрации Николаева Виталий Ким, назначенный киевским режимом, сообщил о повреждении в городе объекта теплогенерирующей инфраструктуры в результате ударов.

Ранее СМИ на Украине сообщали о взрывах в Николаеве.

Ранее подполье также проинформировало об ударе российских военных по бойцам ВСУ, находившимся в здании психиатрической больницы в Харькове. Удар был нанесён по закрытой территории, на которую пропускали только украинских военных.

С 10 октября 2022 года ВС РФ наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда она объявляется по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.