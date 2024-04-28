Москва, 28 апреля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Россия не уступит Украине присоединившиеся в результате референдумов территории в обмен на разморозку активов в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal, которая писала о том, что замороженные активы могут быть использованы в качестве рычага на переговорах с Москвой.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В статье говорилось, что замороженные активы России можно будет использовать в качестве аргумента на переговорах с Украиной, чтобы «побудить Москву уступить новые регионы».

Дипломат отметила, что «активы на территории не меняются».

«Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все», — добавила официальный представитель МИД в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена

19 апреля министры иностранных дел «Большой семёрки» потребовали от России уйти с территорий, которые они считают украинскими.

По мнению западных дипломатов, Москва должна вывести военных с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, несмотря на проведенные там референдумы, на которых большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.

Министерская встреча «Большой семерки» прошла 17–19 апреля на острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликты на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Спецоперация Вооружённых сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российское руководство объявило целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 годов на киевском майдане незаконным образом свергли законно избранную власть. По итогам проведённого на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них 23–27 сентября референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав России. В перечень субъектов в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года. В феврале 2024 года новые территории вошли в Южный военный округ.

Поздравляя жителей новых регионов 30 октября 2023 года, Путин отметил, что их пытались запугать и отнять у них судьбу, культуру, традиции, родной язык, но они мужественно выстояли.

В ноябре 2023 года Путин заявил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России. Для России эти территории совсем не новые, добавил он.