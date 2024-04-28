Киев, 28 апреля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Генерал ВСУ Сергей Кривонос встретил смехом заявление украинской телеведущей Светланы Орловской о том, что киевская армия сможет разрушить Крымский мост и отвоевать полуостров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Орловская выступила с такими высказывания в эфире YouTube-канала «Прямой». Она предположила, что новые поставки оружия из США помогут ВСУ достичь указанных целей. Кривонос засмеялся, а потом заявил, что такое развитие событий маловероятно.

«Мы не сможем уничтожить логистику», — сказал генерал ВСУ.

Кривонос напомнил, что Россия наладила разветвлённую цепочку военных поставок, эффективность которой не зависит от Крымского моста.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 апреля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в социальной сети пост с намёком на возможную атаку на Крымский мост. На коллаже изображён мост и фотография пуска ракеты, а в комментариях Линкявичюс посоветовал желающим сфотографироваться на фоне моста делать это быстрее.

Посол Литвы перешёл все границы дипломатического этикета, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Подобные сообщения можно сравнить с объявлением войны, также они нарушают основные нормы международного права, подчеркнул эксперт.

В свою очередь постпред Крыма при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов заявил, что поставленные Украине американские дальнобойные ракеты ATACMS несут угрозу Крымскому мосту и городам полуострова. Мурадов отметил, что не сомневается в надёжности российской системы ПВО, но считает наличие новой угрозы очевидным.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал поступок Линкявичюса, заявив, что литовские власти пожалеют о своих оплошностях. Дипломат напомнил, что ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский опубликовал «печально известный твит» о диверсии на газопроводах «Северный поток», в котом высказывалась благодарность США. Этот пример и вдохновляет «раболепных прибалтийских американских болонок», отметил Полянский.

США, выделяя новую военную помощь Киеву, по сути финансируют террористическую деятельность, поскольку ВСУ вполне могут попытаться нанести удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту, отмечал ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Апты Алаудинов.